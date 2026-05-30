نزل 5 جنيهات.. سعر الجنيه الذهب الآن

تراجع سعر الذهب مساء اليوم السبت 30-4-2026 والمحدد اليوم الرابع من أيام عيد الأضحي المبارك بمختلف الأعيرة الذهبية.
الذهب يتراجع
وفقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية.
آخر تحديث لسعر الذهب
بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6770 جنيها .
سعر عيار 24
سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7737 جنيها للشراء و 7680 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وبلغ سعر عيار 22 نحو 7092 جنيها للشراء و 7040 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6770 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5802 جنيه للشراء و 5760 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.16 ألف جنيه للشراء و 53.76 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وبلغ سعر أوقية الذهب 4541 دولارا للشراء و 4539 دولارا للبيع.