نزل 5 جنيهات.. سعر الجنيه الذهب الآن

تراجع سعر الذهب مساء اليوم السبت 30-4-2026 والمحدد اليوم الرابع من أيام عيد الأضحي المبارك بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6770 جنيها .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7737 جنيها للشراء و 7680 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7092 جنيها للشراء و 7040 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6770 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5802 جنيه للشراء و 5760 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.16 ألف جنيه للشراء و 53.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4541 دولارا للشراء و 4539 دولارا للبيع.