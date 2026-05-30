قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار رابع أيام العيد .. ماذا حدث للعملة الخضراء؟

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات رابع أيام عيد الأضحي المبارك والمحددة اليوم السبت 30-5-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار استقرارا بأغلب تداولات السوق الرسمية منذ آخر يوم عمل في البنوك قبل أسبوع سابق.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.21 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع .

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 52.13 جنيهًا للشراء و 52.23 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيها للشراءو 52.25 جنيها للبيع في بنكي " الكويت الوطني، فيصل الإسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.18 جنيها للشراء و 52.28 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري،HSBC".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.2 جنيها للشراء و 52.3 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة، بيت التمويل الكويتي".

سعر الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 52.23 جنيها للشراء و 52.33 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي،قناة السويس، المصري الخليجي، نكست،مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار 52.25 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع في بنك الأهلي الكويتي .

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر الدولار

بلغ أعلي سعر دولار نحو 52.29 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر ثاني أعلي دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنوك سايب و التعمير والإسكان

سعرالدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار مقابل الجنيه أقل سعر دولار أعلي سعر دولار سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

الصين والاتحاد الأوروبي

بكين: الصين والاتحاد الأوروبي يناقشان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار

سعر الذهب

نزل 5 جنيهات.. سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الدولار

سعر الدولار رابع أيام العيد .. ماذا حدث للعملة الخضراء؟

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد