سعر الدولار رابع أيام العيد .. ماذا حدث للعملة الخضراء؟

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات رابع أيام عيد الأضحي المبارك والمحددة اليوم السبت 30-5-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار استقرارا بأغلب تداولات السوق الرسمية منذ آخر يوم عمل في البنوك قبل أسبوع سابق.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.21 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع .

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 52.13 جنيهًا للشراء و 52.23 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيها للشراءو 52.25 جنيها للبيع في بنكي " الكويت الوطني، فيصل الإسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.18 جنيها للشراء و 52.28 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري،HSBC".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.2 جنيها للشراء و 52.3 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة، بيت التمويل الكويتي".

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 52.23 جنيها للشراء و 52.33 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي،قناة السويس، المصري الخليجي، نكست،مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار 52.25 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع في بنك الأهلي الكويتي .

أعلي سعر الدولار

بلغ أعلي سعر دولار نحو 52.29 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر ثاني أعلي دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنوك سايب و التعمير والإسكان