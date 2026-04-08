جامعة القاهرة تستقبل وفد ضمان الجودة لتعزيز منظومة الاعتماد بكلية الصيدلة

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة ، بمكتبه، وفدا رفيع المستوى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة د.زينب نبيل استاذ الميكروبيولوجى كلية الطب جامعة الأزهر ، للنظر في تجديد الإعتماد المؤسسي لكلية الصيدلة للمرة الرابعة علي التوالي، ومنح الاعتماد البرامجي لبرنامجي بكالوريوس الصيدله (فارم دى)، وبكالوريوس الصيدله (فارم دي -صيدلة إكلينيكية) للمرة الأولي.

حضر اللقاء، د. أحمد حسن الشافعي عميد كلية الصيدلة، ود. عزة أغا عميد كلية الصيدلة الأسبق، ونائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأسبق، ود. خالد سليمان مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بجامعة القاهرة، ومنسقو الزيارة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، حرص جامعة القاهرة على تطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد في مختلف كلياتها ومعاهدها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخريجين وتعزيز القدرة التنافسية للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي،لافتًا إلى حرص الجامعة على إنشاء وحدة التقييم وقياس الأداء للإطمئنان على جودة الأداء داخل الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الصيدلة تُعد واحدة من الكليات الرائدة التي تضطلع بدور محوري في إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا في مجال الصناعات الدوائية والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الكلية تسهم بشكل فاعل في دعم منظومة البحث العلمي وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الصحية الراهنة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة علي تطوير الكلية وبرامجها الأكاديمية بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويعزز من دورها في خدمة المجتمع والارتقاء بصحة المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد حسن، عميد كلية الصيدلة، الجهود التي بذلتها إدارة الكلية خلال الفترة الماضية لتطوير البرامج الدراسية المختلفة، وتحديث البنية التحتية والمعامل، ودعم البحث العلمي والإبتكار، إلى جانب تطبيق نظم الجودة الشاملة، بما يتماشى مع متطلبات الاعتماد، مؤكدًا أن زيارة لجنة الاعتماد تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الكلية، وتعكس ما تحقق من تقدم ملموس في مختلف القطاعات.

من جانبه، أشار الدكتور خالد سليمان،مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بجامعة القاهرة، إلى الدور المهم الذي يقوم به مركز ضمان الجودة في تقديم الدعم الفني والإداري لمختلف كليات الجامعة وإداراتها المختلفة، وتقديم الاستشارات اللازمة لضمان استيفاء معايير الاعتماد، ومتابعة تنفيذ خطط التحسين المستمر.