العراق يعلن فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران ابتداءً من اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن العراق يعلن فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران ابتداء من اليوم، الأربعاء.

ورحب العراق بإعلان وقف إطلاق النار بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وثمنت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - التطور الذي من شأنه أن يسهم في خفض التوترات وتعزيز فرص التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة دعمها لأي جهود إقليمية ودولية تُسهم في احتواء الأزمات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والامتناع عن أي ممارسات أو تصعيدات قد تعيد التوتر إلى المشهد الإقليمي.

ودعت الوزارة إلى البناء على هذه الخطوة الإيجابية عبر إطلاق مسارات حوار جاد ومستدام، يعالج أسباب الخلافات، ويعزز الثقة المتبادلة، مؤكدة حرص بغداد على مواصلة نهجها الدبلوماسي المتوازن، ودورها في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحقق الاستقرار والتنمية ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على إنهاء الحرب واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية.