«روبيو»: إطلاق سراح الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون وستغادر العراق آمنة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إطلاق سراح الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون، التي اختطفتها كتائب حزب الله في العراق قبل أسبوع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان: "تُعرب وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديرها لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الحرب، والعاملين الأمريكيين في مختلف الوكالات، والمجلس الأعلى للقضاء العراقي، وشركائنا العراقيين، لمساعدتهم في تأمين إطلاق سراحها".

وأضاف: "يعكس هذا القرار التزام إدارة ترامب الراسخ بسلامة وأمن المواطنين الأمريكيين، أينما كانوا في العالم. نشعر بالارتياح لأن هذه الأمريكية أصبحت حرة الآن، ونعمل على دعم مغادرتها الآمنة للعراق".