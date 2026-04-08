بعد قليل.. الحكم على عصام صاصا في سرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، حكمها على مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بالاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب، واستخدامه دون إذن من أصحاب الحقوق.



وتقدم المحامي سامح قناوي إلى النائب العام، بصفته وكيلًا عن الملحن وائل محمد، اتهم فيه صاصا باستخدام لحن مملوك لموكله واستغلاله دون وجه حق، الأمر الذي دفع الجهات المختصة لإحالة الملف إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيه.

وأوضح البلاغ أن الملحن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية حبيته بيني وبين نفسي التي غنتها شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها الصادر عام 2005 بعنوان لازم أعيش، وأنه سبق وتنازل لها قانونيًا عن حق استغلال اللحن، غير أن عصام صاصا، وفق ما ورد في البلاغ، أعاد استخدام نفس اللحن في مهرجان بعنوان كله فارق حالة طوارئ عام 2021، ونشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مادية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.