من أجل الميراث.. محاكمة 9 متهمين بخطف سيدة وإيداعها مصحة نفسية

تستكمل محكمة جنايات دمنهور غدًا الخميس 9 أبريل 2026، محاكمة 9 أشخاص لاتهامهم بمحاولة خطف سيدة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بغرض إيداعها في إحدى المصحات النفسية.

تعقد الجلسة أمام الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار عصام محمد عبده، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافى، وإسماعيل محمد اسماعيل، وعماد عاطف عبد السميع.

كان المستشار هاشم إبراهيم المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور قد أحال 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، بينهم 3 من أشقاء المجني عليها وزوج شقيقتها ونجله و4 من العاملين في إحدى المصحات النفسية.

وأحالت النيابة للمحاكمة الجنائية أشقاء المجني عليها «ا. م ف، 29 سنة، ن. م ف، 41 سنة، وم. م ف، 43 سنة»، وزوج شقيقته ص. م، 59 سنة، ونجله م، 18 سنة، وعدد 4 من العاملين في إحدى المصحات النفسية وهم محمد .ح. أ، 42 سنة، وأحمد .ح. م، 37 سنة، وبسمة. ش. م، 26 سنة، وهدير. م. خ، 30 سنة.

أوضحت النيابة العامة في قرار الإحالة أنه في يوم 3 أغسطس 2025 بدائرة مركز الدلنجات شرعوا في خطف المجني عليها أسماء. م. ف، عنوة رغمًا عنها بتحريض من المتهمين من الأول والرابع والخامس باقتحام منزل المجني عليها وتحطيم الباب واقتيادها عنوة إلى سيارة برفقة المتهمون من السادس إلي التاسع بإدعاء نقلها إلي إحدى المصحات النفسية، وأثناء سير المجني عليها مع المتهمون بالسيارة تعالي صراخها فهب المارة لنجدتها من المتهمين، وكشفت معاينة النيابة العامة وجود تحطيم باب المسكن الخاص بالمجني عليها ووجود تلفيات بشقتها تجاوز 50 ألف جنيه.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى وجود خلافات بين المجني عليها وأشقائها على الميراث، كانت دافعا لارتكاب جريمة محاولة الخطف للمجني عليها بالاستعانة بعدد 4 من العاملين بإحدى المصحات النفسية.