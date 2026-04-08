انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
مجلس الأمن القومي الإيراني: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا واشنطن على قبول مقترحنا
مُواجهة الكبار بروح تنافسية .. علي ماهر يكشف أسرار لعبه أمام الأهلي والزمالك
الجمعة الحاسمة .. إسلام أباد تستضيف الجولة الأولى من مفاوضات وقف الحرب بين أمريكا وإيران
طهران: مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب
يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل
أكسيوس : مصر لعبت دورًا محوريًا في الكواليس لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران
وكالة «تسنيم»: التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا وفق شروط خاصة
«سي إن إن»: إسرائيل وافقت على تعليق حملتها الجوية على إيران
التليفزيون الإيراني: ترامب وافق على شروط طهران لإنهاء الحرب
«بركات» عن لقاء سيراميكا كليوباترا: خطأ الحكم صعب جدًا .. والأهلي استحق ركلة جزاء
جمال علام: اتحاد الكرة لغى قرارات المجلس القديم بشأن الحكام لـ «الشو الإعلامي»
«البتلو» في قلب المُواجهة.. برلمانيون: ندعّم خطة الدولة لضبط أسعار اللحوم وتعزيز الأمن الغذائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

من أجل الميراث.. محاكمة 9 متهمين بخطف سيدة وإيداعها مصحة نفسية

محكمة
محكمة
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات دمنهور غدًا الخميس 9 أبريل 2026، محاكمة 9 أشخاص لاتهامهم بمحاولة خطف سيدة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بغرض إيداعها في إحدى المصحات النفسية.

تعقد الجلسة أمام الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار عصام محمد عبده، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافى، وإسماعيل محمد اسماعيل، وعماد عاطف عبد السميع.

كان المستشار هاشم إبراهيم المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور قد أحال 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، بينهم 3 من أشقاء المجني عليها وزوج شقيقتها ونجله و4 من العاملين في إحدى المصحات النفسية.

وأحالت النيابة للمحاكمة الجنائية أشقاء المجني عليها «ا. م ف، 29 سنة، ن. م ف، 41 سنة، وم. م ف، 43 سنة»، وزوج شقيقته ص. م، 59 سنة، ونجله م، 18 سنة، وعدد 4 من العاملين في إحدى المصحات النفسية وهم محمد .ح. أ، 42 سنة، وأحمد .ح. م، 37 سنة، وبسمة. ش. م، 26 سنة، وهدير. م. خ، 30 سنة.

أوضحت النيابة العامة في قرار الإحالة أنه في يوم 3 أغسطس 2025 بدائرة مركز الدلنجات شرعوا في خطف المجني عليها أسماء. م. ف، عنوة رغمًا عنها بتحريض من المتهمين من الأول والرابع والخامس باقتحام منزل المجني عليها وتحطيم الباب واقتيادها عنوة إلى سيارة برفقة المتهمون من السادس إلي التاسع بإدعاء نقلها إلي إحدى المصحات النفسية، وأثناء سير المجني عليها مع المتهمون بالسيارة تعالي صراخها فهب المارة لنجدتها من المتهمين، وكشفت معاينة النيابة العامة وجود تحطيم باب المسكن الخاص بالمجني عليها ووجود تلفيات بشقتها تجاوز 50 ألف جنيه.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى وجود خلافات بين المجني عليها وأشقائها على الميراث، كانت دافعا لارتكاب جريمة محاولة الخطف للمجني عليها بالاستعانة بعدد 4 من العاملين بإحدى المصحات النفسية.

محكمة جنايات دمنهور خطف خطف سيدة ميراث الميراث البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

علي ماهر

هشام حنفي: سيراميكا قدّم مباراة كبيرة.. وعلي ماهر فاجأني و«أوضة اللبس» ليست سبب تراجع الأهلي

معتمد جمال

الغندور: الزمالك يقرر تعديل راتب معتمد جمال

الأهلي

إعلامي: لاعبو الأهلي كانوا «متسربعين» في لقاء سيراميكا كليوباترا وغلبت عليهم الفردية في الأداء|فيديو

بالصور

طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية بدون زيت في البيت

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

فيديو

كلمة السر شابوه

كلمة السر شابوه.. فنان يكشف سر العبارة الشهيرة وسبب غيابه ويفتح كواليس عمله الجديد

مصطفى شعبان

بعد 15 عاما.. حقيقة عودة مصطفى شعبان لـ الزوجة الرابعة 2 في رمضان 2027

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد