أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل عريسها في المرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، السبت المقبل 11 أبريل 2026، أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل عريسها فى المرج.

كشف تقرير الطب الشرعي كذب رواية المتهمة بأن السكين اخترق جسد زوجها أثناء محاولته أخذها منها، حيت تبين أن المجنى عليه مصاب بطعنة نافذة ومباشرة فى منطقة الصدر، كما تبين إصابته بـ قطع جرحى فى الرأس، وهو ما يثبت أن المتهمة اعتدت عليه بالطعن.

واعترفت المتهمة فى التحقيقات أنها لم تكن تقصد قتله، مشيرة إلى أنه عاد إلى الشقة وطلب منها تحضير الطعام وهى مرهقة بسبب حملها فى الشهر الثالث فحدثت ببنهما مشادة كلامية.

وأدلت المتهمة بإنهاء بقتل زوجها منطقة المرج، وباعترافات أمام جهات التحقيق، مشيرة إلى أنها حامل في الشهر الثالث وكانت متزوجة منذ 6 أشهر، وفى يوم الحادث نشبت بينها وبين زوجها مشادة كلامية، وكان هناك خلاف بينها وبين زوجها قديما، حيث كانت ممسكة بسكين المطبخ وطعنته فى صدره، وحاولت إسعافه بالاستعانة بشقيقته ونقله بسيارة إسعاف.