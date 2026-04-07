القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا حدوث مشادة كلامية بين شخصين وإحدى السيدات تعدوا خلالها على بعضهم وتضرر ذات السيدة من آخرين لقيامهم بالتعدى عليها بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أجا بحدوث مشاجرة بين طرف اول: (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ، نجلها ، صديق الأخير) وطرف ثان: (5 أشخاص "الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو ، 3 من أقاربهما") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا ، وذلك لخلافات بينهم حول الجيرة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب بالأيدى والتلويح بعصى خشبية "دون حدوث إصابات" .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتخلصهم من العصى الخشبية ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.