قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة عين شمس تستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارة تاريخية لقصر الزعفران

جانب من اللقاء
حسام الفقي

في أجواء تعيد إلى الأذهان عبق التاريخ المصري الحديث، استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، اليوم، الملك أحمد فؤاد الثاني وأسرته ومرافقيه، بقصر الزعفران.

وأعرب رئيس الجامعة، عن ترحيبه الشديد بهذه الزيارة، مؤكداً على القيمة التاريخية والرمزية التي يمثلها الملك أحمد فؤاد الثاني كجزء من تاريخ مصر المعاصر. 

وأشار خلال اللقاء إلى حرص الجامعة على الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي لقصر الزعفران، الذي شهد أحداثاً مفصلية في تاريخ الدولة المصرية قبل أن يصبح مقراً لإدارة واحدة من أعرق الجامعات المصرية.

وأشار إلى أن القصر خضع للترميم من قِبل وزارة الآثار منذ عام ٢٠٢٢، وحتى تم تسليمة العام الحالي.

وشملت الزيارة جولة داخل أروقة القصر، حيث اطلع الملك ومرافقه على القاعة الملكية والزخارف المعمارية الفريدة التي تمزج بين الطرازين الأوروبي والإسلامي.

كذلك قام الضيوف بجولة في الطابق السفلي للقصر والذي تحول مؤخراً لمتحف يبرز الآثار المصرية القديمة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تحت مسمى "متحف الزعفران" والذي يضم مقتنيات نادرة تسرد تاريخ الجامعة وتطورها.

من جانبه، أبدى الملك أحمد فؤاد الثاني إعجابه الشديد بمستوى الصيانة والترميم الذي يخضع له القصر، معبراً عن سعادته بتواجد هذا الأثر التاريخي كمنارة للعلم والمعرفة ومقراً لجامعة عين شمس. كما أثنى على الدور التنويري الذي تقوم به الجامعة في تخريج أجيال تساهم في بناء مستقبل مصر.

وتناول الدكتور ممدوح الدماطي استاذ علم المصريات ووزير الآثار الأسبق تاريخ قصر الزعفران، وبنائه في عام ١٩٠٢م لأرملتي الخديوي إسماعيل جننيار هانم وجشم افت هانم في نفس موقع قصر الزعفران القديم الذي كان قد بناه  الخديوى إسماعيل عام ١٨٦٩م لإقامة والدته خوشيار هانم والذي عرف بقصر الزعفران وخلال الجوله قدم الدكتور الدماطي شرحا وافيا عن كل قطعه بمتحف الزعفران .

حضر الزيارة الدكتوة  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة  أماني اسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ود. رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، كما حضر الزيارة  الأمير محمد علي أحمد فؤاد الثاني ، والسيد حسين فخري حفيد الأميرة فوقية ابنة الملك فؤاد، وعدد من أفراد الأسرة.

وفي ختام الزيارة، قدم رئيس جامعة عين شمس كتاب قصر الزعفران للملك أحمد فؤاد الثاني، ومرافقيه باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية ثم التُقطت الصور التذكارية داخل القصر.

التاريخ المصري رئيس جامعة عين شمس الملك أحمد فؤاد الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

ترشيحاتنا

موعد تدريب الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

اندلاع حريق في المجمع الأولمبي بولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل

طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة ٧ لفات لرفع وعي الأسر بمنتجات الأطفال المستدامة

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد