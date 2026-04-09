مفاجأة منى زكي | تفاصيل أول تجربة إنتاج في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

تصدر اسم الفنانة منى زكي اخلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن مشاركتها في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ولكن هذه المرة بشكل مختلف، حيث تخوض تجربة الإنتاج لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان.



وتشارك منى زكي كمنتجة من خلال فيلم «Alone»، الذي يشهد عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، خلال فعاليات المهرجان المقرر إقامته في لوس أنجلوس خلال الفترة من 17 إلى 20 أبريل الجاري.

ويعد الفيلم تجربة إنسانية تسلط الضوء على مشاعر الوحدة والصراعات النفسية، حيث تدور أحداثه حول سيدة مسنة تعاني من الخرف وتحاول إنكار حالتها، في مقابل معاناة السيدة التي ترعاها من ضغوط نفسية وحزن داخلي.

والفيلم من تأليف وإخراج منى داود، ويعكس جوانب متعددة من الوحدة الإنسانية في إطار درامي مؤثر.

أبطال فيلم «الست»

وكانت احدث اعمال الفنانة منى زكي هو فيلم «الست» من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، وتامر مرسي، ومحمد حفظي، وفادي فهيم، ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، ومحمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

ضيوف شرف فيلم «الست»

شهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وآسر ياسين، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وعلي صبحي، وطه دسوقي، وأحمد أمين، وصدقي صخر، وأمير المصري، وأحمد رضوان، ومحمد فراج.