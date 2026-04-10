الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره اليمني تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أحمد عبدالقوي

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور شادي صالح باصره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية. 

تناول الاجتماع التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والتي تشهد خطوات متسارعة وملموسة، كما تم تسليط الضوء على مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التى تستهدف كافة المراحل العمرية بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

كذلك تم استعراض جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية وتحسين خدمات الاتصالات ومنها إطلاق خدمات الجيل الخامس، وتوفير الترددات اللازمة لتشغيل الجيل الخامس في مصر. 
وخلال الاجتماع أكد المهندس رأفت هندي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات؛ موضحا أن الوزارة تواصل تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى إمكانية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال البنية التحتية الرقمية بما يسهم في الارتقاء بخدمات الاتصالات في جمهورية اليمن، موضحا أن مصر تُعد من الدول الرائدة في مجال الخدمات البريدية، كما كانت من الدول المؤسسة للاتحاد البريدي العالمي؛ مضيفا أن البريد المصري شهد خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في تقديم خدمات التحول الرقمي، إلى جانب إطلاق عدد من الخدمات الجديدة والمستحدثة التي أسهمت في الارتقاء بمنظومة البريد في مصر.

ومن جانبه أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرة المصرية المتراكمة في مجالات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية فضلا عن نشر تقنية الجيل الخامس وتأهيل البنى التحتية للاتصالات بعد تضررها خلال العشر سنوات السابقة مما أبعد اليمن عن مسار التطوير خلال هذه الفترة.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال بناء القدرات البشرية وما تتضمنه من مبادرات أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن  الاستفادة من تجربة البريد المصري في تطوير الخدمات البريدية والمالية الرقمية.

حضر الاجتماع المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، والمهندس وائل محمود طرموم المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في الجمهورية اليمنية، ومحمد بافضل سكرتير أول سفارة الجمهورية اليمنية بجمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.

