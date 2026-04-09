طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

تعد حلوى أم علي بالجلاش من أشهر الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثيرون، وقدمتها الشيف فاطمة أبو حاتي بطريقة سهلة وسريعة تعتمد على تحميص الجلاش ثم إضافة الحليب الساخن والمكسرات للحصول على مذاق غني وقوام كريمي مميز .

وتتميز هذه الوصفة بأنها مناسبة للتحضير في المناسبات والعزومات، كما يمكن تجهيزها بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

طريقة أم علي بالجلاش

مكونات أم علي بالجلاش:

لفة جلاش مقطعة

1 كيلو حليب ساخن

كوب قشطة بلدي أو وش لبن

نصف كوب سكر (حسب الرغبة)

نصف كوب سمن أو زبدة مذابة

مكسرات مشكلة (زبيب – جوز هند – فستق – بيكان)

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل أم علي بالجلاش خطوة بخطوة:

ـ يتم تقطيع الجلاش إلى قطع صغيرة ثم خلطه بالسمن جيداً، وبعد ذلك يوضع في الفرن حتى يصبح لونه ذهبياً ومقرمشاً.

ـ في وعاء على النار يتم غلي الحليب مع السكر والفانيليا مع التقليب حتى يذوب السكر تماماً.

ـ يوضع الجلاش المحمص في صينية أو طاجن، ثم تضاف المكسرات المشكلة وتوزع جيداً.

ـ يسكب الحليب الساخن فوق الجلاش حتى يتشرب جيداً، مما يعطي الحلوى قوامها الطري من الداخل.

ـ توزع القشطة على الوجه لتغطية السطح بالكامل للحصول على طبقة كريمية شهية.

ـ يوضع الطاجن تحت شواية الفرن لمدة من 5 إلى 10 دقائق حتى يصبح الوجه ذهبياً ومحمراً.

سر نجاح أم علي على طريقة فاطمة أبو حاتي

تنصح الشيف بإضافة قطع كرواسون مع الجلاش لإعطاء طعم أغنى وقوام أكثر تميزاً، كما يمكن إضافة كريمة خفق لزيادة الطراوة.

نصائح لنجاح وصفة أم علي

ـ استخدمي حليب كامل الدسم لنتيجة أفضل

ـ لا تكثري من السكر إذا كانت المكسرات محلاة

ـ قدميها ساخنة للحصول على أفضل طعم

ـ يمكن إضافة كريمة لباني لمذاق أكثر غنى