بالصور

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

آية التيجي

تعد حلوى أم علي بالجلاش من أشهر الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثيرون، وقدمتها الشيف فاطمة أبو حاتي بطريقة سهلة وسريعة تعتمد على تحميص الجلاش ثم إضافة الحليب الساخن والمكسرات للحصول على مذاق غني وقوام كريمي مميز .

وتتميز هذه الوصفة بأنها مناسبة للتحضير في المناسبات والعزومات، كما يمكن تجهيزها بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

مكونات أم علي بالجلاش:
لفة جلاش مقطعة
1 كيلو حليب ساخن
كوب قشطة بلدي أو وش لبن
نصف كوب سكر (حسب الرغبة)
نصف كوب سمن أو زبدة مذابة
مكسرات مشكلة (زبيب – جوز هند – فستق – بيكان)
ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل أم علي بالجلاش خطوة بخطوة:
ـ يتم تقطيع الجلاش إلى قطع صغيرة ثم خلطه بالسمن جيداً، وبعد ذلك يوضع في الفرن حتى يصبح لونه ذهبياً ومقرمشاً.
ـ في وعاء على النار يتم غلي الحليب مع السكر والفانيليا مع التقليب حتى يذوب السكر تماماً.
ـ يوضع الجلاش المحمص في صينية أو طاجن، ثم تضاف المكسرات المشكلة وتوزع جيداً.
ـ يسكب الحليب الساخن فوق الجلاش حتى يتشرب جيداً، مما يعطي الحلوى قوامها الطري من الداخل.
ـ توزع القشطة على الوجه لتغطية السطح بالكامل للحصول على طبقة كريمية شهية.
ـ يوضع الطاجن تحت شواية الفرن لمدة من 5 إلى 10 دقائق حتى يصبح الوجه ذهبياً ومحمراً.

سر نجاح أم علي على طريقة فاطمة أبو حاتي

تنصح الشيف بإضافة قطع كرواسون مع الجلاش لإعطاء طعم أغنى وقوام أكثر تميزاً، كما يمكن إضافة كريمة خفق لزيادة الطراوة.

نصائح لنجاح وصفة أم علي

ـ  استخدمي حليب كامل الدسم لنتيجة أفضل
ـ لا تكثري من السكر إذا كانت المكسرات محلاة
ـ قدميها ساخنة للحصول على أفضل طعم
ـ يمكن إضافة كريمة لباني لمذاق أكثر غنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزرلااء

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

ترشيحاتنا

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

الرنجة بالثوم والليمون

طريقة عمل الرنجة بالثوم والليمون بمذاق شهي

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تثمن دور مصر في دعم العرب أمام الصراعات الإقليمية

بالصور

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

رنجة
رنجة
رنجة

هل تسبب حساسية الجيوب الأنفية ألم الأسنان؟.. طرق الوقاية

تأثير الجيوب الأنفية على صحة الفم والأسنان
تأثير الجيوب الأنفية على صحة الفم والأسنان
تأثير الجيوب الأنفية على صحة الفم والأسنان

فيديو

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد