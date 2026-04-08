الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل كبات البيتزا الشهية .. خطوة بخطوة

آية التيجي

قدّم الشيف محمد حامد وصفة مبتكرة لعمل كبات البيتزا بطريقة سهلة وسريعة في المنزل، لتكون خيارًا مثاليًا لمحبي البيتزا الصغيرة والمقرمشة.

أكد الشيف أن سر نجاح الوصفة يكمن في العجينة الطرية والحشو الغني، وهي من الوصفات التي يمكن تناولها وقت الفطور أو على العشاء، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

مكونات عجينة كبات البيتزا:
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء دافئ
3 أكواب دقيق
2 ملعقة كبيرة لبن بودر
ملعقة صغيرة ملح
كوب ماء للعجن
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
الصلصة:
كوب صلصة بيتزا جاهزة
مكونات الحشو:
2 كوب جبنة موتزاريلا
نصف كوب جبنة شيدر
4 حبات هوت دوج مفروم
4 مكعبات جبنة

طريقة التحضير:
ـ تُخلط المكونات الجافة مع الماء والخميرة وتُعجن جيدًا حتى الحصول على عجينة طرية.
ـ تُترك العجينة لتختمر لمدة 30 دقيقة، ثم تُقسم إلى كرات صغيرة.
ـ تُفرد الكرات وتُحشى بمزيج الجبن والهوت دوج.
ـ تُغلق الكرات وتُرص في صينية، ثم تُدهن بالصلصة وتُخبز في فرن متوسط الحرارة حتى تتحمر.

ويوضح الشيف محمد حامد أن هذه الوصفة مثالية للحفلات والعزومات، وتتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها الرائع الذي يجمع بين القوام المقرمش والحشو الذائب.

