ريهام عبد الغفور: «نرجس» دور استثنائي كشف أصعب التحديات النفسية في مشواري

أعربت ريهام عبد الغفور عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسل "حكاية نرجس"، مؤكدة أن مشاركتها في العمل جاءت ضمن تجربة مميزة جمعتها بنخبة من النجوم الذين قدموا أداءً لافتًا.

العمق الإنساني والتعقيد العاطفي

وأوضحت خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن شخصية "نرجس" تُعد من الأدوار النادرة التي لا تتكرر بسهولة، مشيرة إلى أنها لا تضمن العثور مستقبلًا على دور يحمل نفس العمق الإنساني والتعقيد العاطفي الذي تميزت به هذه الشخصية.

وأضافت أنها تميل دائمًا إلى اختيار الأدوار المختلفة عن شخصيتها الحقيقية، مؤكدة أن هذا التوجه هو ما جذبها بقوة لتجسيد "نرجس"، قائلة إنها تفضل خوض تجارب فنية بعيدة عن المألوف بالنسبة لها.

كواليس بناء الشخصية



وأشارت إلى أنها حرصت على فهم الخلفية النفسية للشخصية بشكل دقيق، حيث كانت على دراية بتاريخها وظروفها، وسعت لإبراز أبعادها الداخلية، موضحة أن الضغوط لا تدفع الجميع إلى ارتكاب الجرائم، لكن ما مرت به "نرجس" من أزمات شديدة كان له دور في تشكيل سلوكها.

واختتمت ريهام عبد الغفور حديثها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر في الدور تمثل في التعبير عن المشاعر الداخلية المعقدة، خاصة أن ما كانت تشعر به الشخصية لم يكن دائمًا ظاهرًا على السطح، وهو ما جعل تقديمها يتطلب أداءً دقيقًا ومركبًا.