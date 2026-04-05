بحاول أزق فيها.. ريهام عبد الغفور: أنا فاشلة باللغة العربية مش زي بابا

عرض برنامج ET بالعربي، لقاء مع الفنانة ريهام عبد الغفور، تطرقت فيه إلى والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور.

وقالت ريهام عبد الغفور، إن مستواها في اللغة العربية ليس كمستوى والدها، لكنها حريصة على تطوير نفسها بها، إذ علقت: «انا فاشلة في اللغة العربية وعارفة إنها كانت حاجة مهمة بالنسبة لـ بابا، فأنا بحاول أزق فيها شوية».

أعمال ريهام عبد الغفور

وكان أحدث أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور، هو مسلسل حكاية نرجس، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركت أيضا في بطولة فيلم برشامة للفنان هشام ماجد، المعروض بالسينمات حاليا.

أبطال مسلسل حكاية نرجس

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.

أبطال فيلم برشامة

برشامة إخراج خالد دياب وتأليفه بالاشتراك مع شقيقته شيرين دياب واحمد الزغبي و إنتاج احمد الدسوقي.

وبطولة كل من هشام ماجد و مصطفى غريب و حاتم صلاح وباسم سمرة وفدوى عابد و كمال ابو رية و عارفة عبد الرسول ووليد فواز وفاتن سعيد وميشيل ميلاد و محمد ابو داوود و بدأ عرضه تجاريا يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.