محمد بن زايد: حصنتك باسم الله يا وطن.. الإمارات تخرج من الأزمة أكثر تماسكا ووحدة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات محصنة بعون الله، وأنها دخلت الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها أكثر تماسكًا والتفافًا وولاءً.



وقال رئيس الدولة، عبر حسابه على منصة «إكس»: «حصنتك باسم الله يا وطن...».

كما دعا محمد بن راشد آل مكتوم أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها إلى رفع العلم فوق المنازل والمؤسسات والمباني، تعبيرًا عن الفخر والانتماء.



وأضاف: «دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها أكثر اتحادًا والتفافًا وولاءً، مواطنين ومقيمين، صغارا وكبارا، عسكريين ومدنيين، حكوميين واقتصاديين، حيث اجتمع الجميع تحت راية الدولة وعلمها، رمز القوة والفخر».



وتابع: «ندعو الجميع إلى رفع العلم فوق البيوت والمباني، فخرًا بدولتنا، وبرئيسها، وبقواتها المسلحة، وبقوة اقتصادها، وبجهود فرق العمل فيها، وبجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها».

وأضاف: «ليرتفع العلم شامخًا فوق كل بيت ومبنى، تعبيرًا عن محبتنا، ورمزًا لولائنا، وراية لوحدتنا وتماسكنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام عزها ومجدها».