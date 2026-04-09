حاكم دبي يدعو المواطنين والمقيمين لرفع علم الإمارات فوق المنازل



أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإمارات دخلت الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً مواطنين ومقيمين صغاراً وكباراً عسكريين ومدنيين حكوميين واقتصاديين.

وقال نائب رئيس الإمارات في تصريحات له : الجميع متحدون تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها.



وأضاف : علم الإمارات رمز القوة والفخر.. ندعو أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة أن يرفعوه فوق المنازل والمؤسسات والمباني.



وتابع : فخورون بدولتنا.. فخورون برئيس دولتنا.. فخورون بقواتنا المسلحة.. فخورون بقوة اقتصادنا.. فخورون بفرق عملنا.. فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا.. فخورون بعلمنا.



وزاد : لنرفع العلم شامخاً فوق كل بيت ومبنى.. دليل محبتنا.. ورمز ولائنا لرئيس دولتنا.. وراية وحدتنا وتوحدنا .



وأتم حاكم دبي قائلا : حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها.