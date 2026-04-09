بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. الذهب في الإمارات يستقر عند 512 درهمًا

شهد سعر الذهب في الإمارات استقرارا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 9-4-2026 علي مستوي الصاغة الإماراتية.

سعر الذهب في الإمارات

سجل سعر معظم الأعيرة الذهبية في دولة الإمارات ثباتًا من دون تغيير بالتوازي مع سريان قرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب في الإمارات 512.5 درهم.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 577.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 534.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 512.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 349.25 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 17.95 ألف درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 4100 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4772 دولار.