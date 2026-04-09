محمد سالم رجل مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي

حصد محمد سالم مهاجم المقاولون العرب جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاسماعيلي في الدوري المصري.

وفاز المقاولون العرب أمام الاسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري.

وأحرز محمد سالم هدف المقاولون بالدقيقة الثامنة من عمر المباراة في مرمي الإسماعيلي ليقود ذئاب الجبل لحصد ثلاث نقاط غالية في مشواره بالدوري.

بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة الدوري المصري فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير.

وجاء تشكيل المقاولون أمام الاسماعيلي كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، محمد حامد، حسن شاكوش، عمر الوحش، مصطفى جمال، جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، أحمد مجدي كهربا، أحمد نادر حواش، محمد عبد الناصر، محمد سالم.