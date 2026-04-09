المقاولون العرب يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي المقاولون العرب والإسماعيلي بتقدم ذئاب الجبل بنتيجة 1-0، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري.

سجل هدف المقاولون العرب اللاعب محمد سالم في الدقيقة 8 من انطلاق المباراة.

أعلن سامي قمصان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الثامنة مساء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الحولة الثالثة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري.

تشكيل المقاولون ضد الإسماعيلي

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، محمد حامد، حسن شاكوش، عمر الوحش، مصطفى جمال، جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، أحمد مجدي كهربا، أحمد نادر حواش، محمد عبد الناصر، محمد سالم.

تشكيل الإسماعيلي

كما أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب وجاء كالتالي:

تشكيل الإسماعيلي ضد المقاولون

عبد الله جمال في حراسة المرمى، عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي، إيريك تراوري، محمد حسن، محمد عبد السميع، محمد خطاري، محمد وجدي، أنور عبد السلام.

حكام مباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي

ويدير مباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي طاقم مكون من الدولي محمد الغازي (حكمًا للساحة)، الدولي يوسف البساطي وأحمد طارق موسى (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، الدولي محمد علي الشناوي وهشام ربيع (تقنية الفيديو).

يتواجد في مجموعة الهبوط 14 فريقًا وهي: زد ووداي دجلة والجونة والبنك الأهلي وبتروجت ومودرن سبورت وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية وفاركو والإسماعيلي.

وتتنافس الفرق لاحتلال أول 10 مراكز للهروب من دوامة الهبوط إلى دوري المحترفين عقب نهاية الموسم، حيث من المقرر أن يهبط 4 فرق إلى القسم الثاني.