حي شمال الغردقة يواصل إزالة بؤر الفرز العشوائي واسترداد أراضي الدولة خلف منطقة العرب

واصلت رئاسة حي شمال الغردقة، لليوم الثالث على التوالي، أعمال ردم وإزالة بؤر الفرز العشوائي واسترداد أراضي أملاك الدولة خلف منطقة العرب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي لكافة مظاهر العشوائية والحفاظ على حقوق الدولة.

وقاد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، أعمال الحملة ميدانيًا، حيث تم ردم وتسوية الشارع خلف عمارات السوق الجديد من ناحية العرب، إلى جانب إزالة بؤر الفرز العشوائي بالمنطقة، في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري.

وشاركت في الحملة إدارة المخلفات الصلبة، والإدارة الهندسية، ومسؤولو ملف التعديات والبيئة، إلى جانب مهندسي الإدارة المتكاملة، حيث نجح الفريق في إزالة كافة الإشغالات والتعديات، مع نقل المخلفات إلى المواقع المخصصة لها، وفق الإجراءات الآمنة والمعتمدة.

وأكد رئيس الحي أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بإغلاق جميع بؤر الفرز غير الرسمية التي تُدار خارج المنظومة القانونية، مشددًا على عدم السماح بعودة العشوائيات مرة أخرى.

وأضاف أن الأراضي المستردة سيتم تأمينها فورًا لمنع التعدي عليها مجددًا، مؤكدًا أن الحملات تعكس جدية الدولة في تطبيق القانون وحماية ممتلكاتها، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة كوجهة سياحية عالمية.