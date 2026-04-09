محامية بالنقض: الحضانة للأم والوصاية للجد وفقًا للقانون.. والملف ما زال شائكًا

أكدت نهى الجندي، المحامية بالنقض والمتخصصة في شئون الأسرة، أن الحضانة تنتقل إلى الأم في حالات الطلاق أو وفاة الأب، بينما تؤول الوصاية إلى الجد في حال وفاة الأب، وفقًا للقانون الحالي.

وأوضحت أن ملف الوصاية يُعد من القضايا الشائكة، خاصة في ظل وجود آراء تشكك في قدرة الأم على إدارة الشؤون المالية لمصلحة الصغير، وهو ما يثير جدلًا مجتمعيًا وقانونيًا.

وأضافت أن النيابة الحسبية تتولى الإشراف على الإدارة المالية لأموال القُصّر، لضمان الحفاظ على حقوقهم، في إطار الضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وأشارت إلى أن القانون يمنح الأب الحق في تحديد وصي على أبنائه بعد وفاته، وفي حال عدم وجود وصية، تنتقل الوصاية إلى الجد باعتباره الأقرب قانونًا.