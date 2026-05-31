كان نفسي أكون معاكم.. رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا قبل المونديال

وجه مؤمن زكريا لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى، رسللة الي لاعبي المنتخب الوطني بعد سفر بعثة منتخب مصر إلى أمريكا استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس العالم2026

ونشر مؤمن صورة لبعثة الفريق عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا :"«والله والله والله الحمد لله على كل شيء 2018 لما روحنا كأس العالم الواحد كان سليم وما روحتش مع المنتخب».

اضاف : «اه كنت زعلان بس مش نفس الزعل دلوقتى برغم الواحد تعبان دلوقتى، كان نفسى أكون موجود معاكوا شكرًا كابتن هانى أبوريدة شكرًا كابتن إبراهیم وحسام حسن، الحب الموجود من كل الناس.



يستعد منتخب مصر لخوض منافسات قوية في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.