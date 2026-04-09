محافظ بورسعيد يشدد على رفع كفاءة النظافة بمبنى التأمينات والمنطقة المحيطة | شاهد

محافظ بورسعيد يشدد على رفع كفاءة النظافة بمبنى التأمينات والمنطقة المحيطة

محافظ بورسعيد يؤكد على المتابعة المستمرة لتشغيل السيستم بكفاءة في جميع المكاتب لمنع تكرار الزحام
أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية داخل مبنى التأمينات الاجتماعية الرئيسي بحي الشرق، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، وذلك بحضور العميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، وهاني عادل رئيس الإدارة المركزية لمناطق الوجه البحري والقناة، معتز جمال مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية ببورسعيد.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام ومكاتب العمل المختلفة داخل المبنى، واطلع المحافظ على آليات تقديم الخدمة للمواطنين، كما حرص على الاستماع المباشر لعدد من المترددين، للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم، خاصة في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من تكدسات نتيجة تعطل السيستم بعدد من مكاتب التأمينات.

ووجه المحافظ باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لاحتواء الموقف، شملت تنظيم عملية دخول المواطنين، وتخفيف التكدسات داخل المبنى، إلى جانب مد فترات العمل حتى ساعات المساء، لضمان إنهاء مصالح المواطنين دون تأخير، لحين استقرار عمل السيستم بشكل كامل.

كما شدد محافظ بورسعيد على سرعة تشغيل السيستم بكفاءة في جميع مكاتب التأمينات على مستوى المحافظة، بما يضمن توزيع الكثافات وعدم تركز المواطنين في مكتب واحد، مؤكدًا المتابعة المستمرة لهذا الملف لحين حل المشكلة بشكل نهائي.

وأكد المحافظ تقديم كامل الدعم لقطاع التأمينات ببورسعيد، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تطبيق الخدمات الرقمية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي

وفي ذات السياق، وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية والتيسير لكبار السن وذوي الهمم أثناء تلقيهم الخدمة، مع توفير أماكن انتظار مناسبة لهم، بما يضمن حصولهم على الخدمة بشكل لائق وإنساني.

كما وجه محافظ بورسعيد رئيس حي الشرق برفع كفاءة أعمال النظافة داخل مبنى التأمينات والمناطق المحيطة به، وزيادة عدد صناديق القمامة، بما يحقق بيئة مناسبة للمترددين على المبنى.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لسير العمل داخل مكاتب التأمينات، والتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

