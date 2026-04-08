محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصي لمتابعة جودة الخدمات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مستشفى النصر التخصصي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. حيث رافقهم خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و عدد من القيادات الصحية و التنفيذية

وخلال الزيارة، قام المحافظ ومرافقوه بجولة تفقدية داخل أقسام المستشفى المختلفة، لمتابعة انتظام تقديم الخدمة الطبية والتأكد من توافر الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

واستمع اللواء إبراهيم أبو ليمون، والسفيرة نبيلة مكرم، والدكتور أحمد السبكي، إلى شرح تفصيلي من الأطقم الطبية حول آليات التعامل مع إحدى الحالات الصحية الحرجة التي استقبلتها المستشفى مؤخرًا، والتي استدعت تدخلاً عاجلًا لإجراء جراحة قلب مفتوح، حيث تم التعامل معها بكفاءة وسرعة وفقًا لأحدث البروتوكولات الطبية، بما ساهم في إنقاذ حياة المريضة

متابعة ميدانية لجودة الرعاية الصحية والتأكد من كفاءة التشغيل داخل المستشفى

كما حرص محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية على الالتقاء بعدد من المرضى داخل المستشفى، والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدين أهمية التواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على جودة الخدمة والعمل على تحسينها بشكل مستمر.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة استمرار رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الطبية، وتقديم خدمات علاجية متميزة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً سريعًا.

فيما أوضح الدكتور أحمد السبكي أن مستشفى النصر التخصصي تمثل أحد الصروح الطبية المتقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استمرار دعم المستشفيات بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين.

ومن جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بمستوى الخدمات المقدمة داخل مستشفى النصر التخصصي، مؤكدة أن ما تشهده المنظومة الصحية من تطوير يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، والحرص على تقديم خدمات طبية متميزة تحقق رضا المواطنين، وتواكب توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة.