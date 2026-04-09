محافظ بورسعيد: لا تهاون مع معاناة المواطنين في التأمينات

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، معتز جمال مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة شكوى تكدس المواطنين داخل مكتب التأمينات الرئيسي بمبنى البريد بنطاق حي الشرق، نتيجة تعطل السيستم بعدد من المكاتب

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الموقف، موجهًا بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، والعمل على تخفيف التكدسات داخل المكتب، مع إعادة تشغيل السيستم بكفاءة في جميع المكاتب على مستوى المحافظة.

كما أكد المحافظ على أهمية التوسع في تفعيل الخدمات الرقمية، بما يتيح للمواطنين إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة للتردد على المكاتب، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية

محافظ بورسعيد يتابع أزمة تكدس المواطنين بمكتب التأمينات

ووجه المحافظ باستمرار المتابعة الميدانية لسير العمل داخل مكاتب التأمينات، والتأكد من انتظام تقديم الخدمة للمواطنين بصورة لائقة، مع سرعة التعامل مع أي معوقات طارئة

وأشار المحافظ إلى أنه لن يسمح بالتهاون في الخدمات المقدمة للمواطنين أو حدوث أي معوقات من شأنها تؤثر على سير وانتظام الخدمة المقدمة للمواطن