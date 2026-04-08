قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة عين شمس تستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارة تاريخية لقصر الزعفران
شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب
دون إنذارات مسبقة.. سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على بيروت
أنباء عن اغتيال شقيق الناطق السابق باسم حزب الله في صيدا
رئيس الوزراء اللبناني: الاحتلال يواصل الاعتداء على أحياء سكنية مكتظة
عدوان إسرائيلي على لبنان.. مئات الشهداء والجرحى والمستشفيات تستغيث
مصنع القطارات في بورسعيد يبدأ التشغيل الفعلي استعدادًا لإنتاج أول قطار محلي
ممدوح عباس يدعم نادي الزمالك بمبلغ ضخم
إشادة عالمية بصلاح.. كلوب يكشف سر تألق النجم المصري
باستثمارات 525 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة لإنشاء مصنع أسمدة بالعين السخنة
هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب شمال غرب مرسى مطروح
مجموعة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد: مستشفى الصحة النفسية إضافة قوية للتأمين الصحي الشامل

محمد الغزاوى

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مستشفى الصحة النفسية بشارع 23 ديسمبر، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من القيادات الصحية و التنفيذية

وخلال الجولة، أعلن محافظ بورسعيد انضمام مستشفى الصحة النفسية إلى منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في خطوة تمثل دعمًا كبيرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظة، وتسهم في تطوير مستوى خدمات الصحة النفسية المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المستشفى المختلفة، واطلعوا على آليات تقديم الخدمة الطبية والنفسية، وبرامج التأهيل والدعم المقدمة للنزلاء، حيث تم التأكيد على أهمية توفير بيئة علاجية متكاملة تراعي الجوانب الإنسانية والنفسية للمرضى

كما تابع محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مستوى الخدمات المقدمة، واطمأنوا على توافر الكوادر الطبية المؤهلة، والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة وفق أحدث المعايير.

وأكد المحافظ أن مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد تعد من الصروح الطبية المهمة التي تخدم محافظات إقليم القناة، مشددًا على أهمية استمرار تطوير الخدمات بها، بما يلبي احتياجات المرضى ويوفر رعاية متخصصة ومتكاملة.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الصحة النفسية، باعتباره جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية، مؤكدًا أن انضمام المستشفى للتأمين الصحي الشامل سيسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وخلال الجولة، أكد الدكتور أحمد السبكي، على أن هناك  توجه لإقامة مستشفى متكامل لمكافحة وعلاج الإدمان، إلى جانب مستشفى الصحة النفسية، بما يعزز من قدرات المحافظة في تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متخصصة تخدم أبناء بورسعيد ومحافظات القناة، مشيرٱ إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل على دمج وتطوير مختلف المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، و أن مستشفى الصحة النفسية ستشهد دعمًا في البنية التحتية والتجهيزات والكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات متطورة وآمنة للمرضى.

فيما أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالجهود المبذولة لتطوير خدمات الصحة النفسية، مؤكدة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم هذه الفئة، وتقديم الرعاية اللازمة لهم في إطار إنساني متكامل.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على متابعة أداء المنشآت الصحية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية متكاملة تحقق التنمية المستدامة وتحسن جودة الحياة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مستشفي الصحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

صورة أرشيفية

اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب

ترشيحاتنا

القرد كوكو

مش هتصدق.. كوكو القرد صاحب مزاج عالي بيشرب القهوة زي البني آدمين

الكركم والليمون

احترس .. أضرار غير مُتوقعة لمشروب الكركم مع الليمون

فطيرة بطاطس

طريقة عمل فطيرة الرنجة بالبطاطس بمذاق شهي

بالصور

طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتكات المطاعم بخطوات سهلة وطعم أصلي في البيت

الفتة المصرية

تحذير عاجل من تريندات السوشيال ميديا.. عادات ووصفات منتشرة قد تسبب أضرارًا صحية بدون علمك

عادات ووصفات منتشرة قد تسبب أضرارًا صحية بدون علمك

شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

هنا الزاهد

«دراسة حديثة».. قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد