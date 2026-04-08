محافظ بورسعيد: مستشفى الصحة النفسية إضافة قوية للتأمين الصحي الشامل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مستشفى الصحة النفسية بشارع 23 ديسمبر، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من القيادات الصحية و التنفيذية

وخلال الجولة، أعلن محافظ بورسعيد انضمام مستشفى الصحة النفسية إلى منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في خطوة تمثل دعمًا كبيرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظة، وتسهم في تطوير مستوى خدمات الصحة النفسية المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يعلن انضمام مستشفى الصحة النفسية بشارع 23 ديسمبر لهيئة الرعاية الصحية

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المستشفى المختلفة، واطلعوا على آليات تقديم الخدمة الطبية والنفسية، وبرامج التأهيل والدعم المقدمة للنزلاء، حيث تم التأكيد على أهمية توفير بيئة علاجية متكاملة تراعي الجوانب الإنسانية والنفسية للمرضى

كما تابع محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مستوى الخدمات المقدمة، واطمأنوا على توافر الكوادر الطبية المؤهلة، والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة وفق أحدث المعايير.

وأكد المحافظ أن مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد تعد من الصروح الطبية المهمة التي تخدم محافظات إقليم القناة، مشددًا على أهمية استمرار تطوير الخدمات بها، بما يلبي احتياجات المرضى ويوفر رعاية متخصصة ومتكاملة.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الصحة النفسية، باعتباره جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية، مؤكدًا أن انضمام المستشفى للتأمين الصحي الشامل سيسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وخلال الجولة، أكد الدكتور أحمد السبكي، على أن هناك توجه لإقامة مستشفى متكامل لمكافحة وعلاج الإدمان، إلى جانب مستشفى الصحة النفسية، بما يعزز من قدرات المحافظة في تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متخصصة تخدم أبناء بورسعيد ومحافظات القناة، مشيرٱ إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل على دمج وتطوير مختلف المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، و أن مستشفى الصحة النفسية ستشهد دعمًا في البنية التحتية والتجهيزات والكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات متطورة وآمنة للمرضى.

فيما أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالجهود المبذولة لتطوير خدمات الصحة النفسية، مؤكدة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم هذه الفئة، وتقديم الرعاية اللازمة لهم في إطار إنساني متكامل.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على متابعة أداء المنشآت الصحية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية متكاملة تحقق التنمية المستدامة وتحسن جودة الحياة.