قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إنقاذ طاقم صال خدمات بحرية بقناة السويس بعد اندلاع حريق بالغاطس

القاطرة أمين زيد تشارك في جهود الإطفاء وعمليات التبريد اللازمة للسيطرة على الحريق ومنع اندلاعه مرة أخرى
القاطرة أمين زيد تشارك في جهود الإطفاء وعمليات التبريد اللازمة للسيطرة على الحريق ومنع اندلاعه مرة أخرى
محمد الغزاوى _ انجى هيبة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح  وحدات الإنقاذ البحري التابعة للهيئة في الاستجابة الفورية لطلب استغاثة الصال البحري "السويس 2" التابع لشركة الخدمات البترولية "راكين"والقيام بأعمال الإنقاذ اللازمة وإنقاذ طاقمه ونقل شحنته بعد اندلاع حريق به خلال تواجده بمنطقة الانتظار خارج المجرى الملاحي للقناة بمنطقة غرب خليج السويس.

وأوضح الفريق ربيع بأنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي البلاغ من ربان السفينة "RAWAN"باندلاع حريق بالصال البحري "السويس ٢" أثناء إتمامه أعمال تداول لشحنة زيت للسفينة وذلك بمنطقة الانتظار E10 خارج المجرى الملاحي للقناة مساء أمس الاربعاء، قامت الهيئة على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة ودفع الوحدات البحرية التابعة لها للتعامل مع الموقف الطارئ.

وأشار رئيس الهيئة بأنه تم الدفع بالقاطرة "أمين زيد" بقوة شد تتراوح من 75 إلى 80 طناً من أحدث قاطرات الهيئة للمشاركة في جهود الإطفاء والقيام بعمليات التبريد اللازمة للسيطرة على الحريق ومنع إندلاعه مرة أخرى ببدن الصال البحري،كما تم الدفع بثلاثة لنشات بحرية تابعة للهيئة لموقع الحادث لمتابعة أعمال نقل الصال لمنطقة آمنة والقيام بإخلاء طاقمه المكون من 4 أشخاص حيث تم إنقاذ ثلاثة أفراد من الطاقم ثم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس براً من خلال سيارات الإسعاف الخاصة بمرفق إسعاف قناة السويس بينما لاتزال عمليات البحث جارية لإنقاذ الشخص الرابع الذي مازال مفقودا حتى الآن وذلك من خلال الوحدات البحرية التابعة للهيئة تحت إشراف مكتب إدارة تحركات بورتوفيق.

القاطرة أمين زيد تشارك في جهود الإطفاء وعمليات التبريد اللازمة للسيطرة على الحريق ومنع اندلاعه مرة أخرى

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن سرعة التعامل مع الموقف الطارئ وعدم تأثيره على سلامة السفن المتواجدة في منطقة الانتظار بغاطس السويس، حيث بدأت السفن في دخولها ضمن قافلة الجنوب في الصباح الباكر في موعدها المُعتاد.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس استحدثت مجموعة من الخدمات الملاحية واللوجيستية الجديدة لملائمة احتياجات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة، مشيراً في هذا الصدد إلى نجاح الوحدات البحرية بالهيئة  في نقل شحنة الزيت المتواجدة على الصال البحرى بشكل سريع وآمن إلى الصال البحري آمريكانا التابع لشركة الخدمات البترولية"راكين"، ثم قطر الصال" السويس ٢" بأمان إلى ميناء الزيتيات بحلول منتصف الليل.

واختتم الفريق ربيع تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

جدير بالإشارة أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الخميس، عبور  11 سفينة من اتجاه الجنوب، فيما تعبر 19 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات صافية للقافلتين قدرها 1.5 مليون طن.

السويس قناة السويس صال بحرى غاطس قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

