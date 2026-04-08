الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مصر تدخل عصر صناعة القطارات.. مصنع بورسعيد يطلق أول قطار محلي خلال أشهر.. والمحافظ يؤكد: ندعم الصناعة الوطنية لتحقيق التنمية

محمد الغزاوى

يدشن على أرض شرق بورسعيد واحد من أبرز التحولات الصناعية في قطاع النقل، مع انطلاق التشغيل الفعلي لـ مصنع القطارات، في مشهد يعكس انتقال مصر من موقع المستورد إلى موقع المنتج في واحدة من أكثر الصناعات تعقيدا في العالم.

 وبينما تتهيأ خطوط الإنتاج لخروج أول قطار محلي الصنع خلال أشهر قليلة، يتجسد هذا المشروع كعلامة فارقة في مسار توطين التكنولوجيا الثقيلة، ورافعة استراتيجية تعيد رسم خريطة الصناعة الوطنية، خاصة مع قدرته على تصنيع القطارات الكهربائية بمختلف أنواعها، من المترو إلى المونوريل والقطارات السريعة، بما يعزز الاستقلال الصناعي ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع والتصدير.

مصنع القطارات في بورسعيد

وفي هذا الإطار، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمسئولي مصنع نيرك NERIC لإنتاج القطارات، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل بالمصنع ودعم المشروعات الصناعية الكبرى بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور  عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي للمصنع، حيث تم التأكيد على أنه تم بدء التشغيل الفعلي للمصنع بمنطقة شرق بورسعيد، على أن يتم إنتاج أول قطار من داخل المحافظة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في خطوة تعكس نجاح جهود الدولة في توطين صناعة القطارات داخل مصر.

ويعد المصنع أحد أهم المشروعات الصناعية بالمنطقة، حيث يختص بإنتاج القطارات الكهربائية بمختلف أنواعها، بما في ذلك المترو والمونوريل والقطارات السريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير للأسواق الإقليمية.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية.

كما شدد على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان سرعة استكمال مراحل الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع الواعد، الذي يعزز مكانة بورسعيد كمركز صناعي ولوجستي متميز.

مصنع القطارات في بورسعيد بورسعيد شرق بورسعيد مصنع نيرك NERIC مصنع القطارات

