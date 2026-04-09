توجيهات حاسمة من محافظ بورسعيد لحل شكاوى التعليم والاستثمار | صور

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددًا من المواطنين، في إطار حرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم عن قرب، والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

وفي بداية اللقاء، أكد المحافظ حرصه الدائم على فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع المواطنين، لتلقي الشكاوى والمقترحات والتعامل الفوري معها، بما يعزز جسور الثقة والحماية المجتمعية للمواطنين

جاء ذلك بحضور اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي والأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين و اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية و المهندسة امل طومان مدير إدارة الأملاك والجهات المختصة

و استعرض محافظ بورسعيد شكاوى ومطالب المواطنين حيث جاءت أحد المطالب حول تظلم مسئولي مصنع من سحب قطعة أرض صناعية خاصة به فيما تظلم مستثمر من رفض تظلمه بشأن إلغاء تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية و وجه المحافظ بإعادة الدراسة للمشكلات المطروحة وإحالتها للمستشار القانوني والعرض على مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يوجه باتخاذ الإجراءات العاجلة للتيسير على ذوى الهمم استجابة لشكواهم خلال اللقاء

وعرض المحافظ شكوى مواطن من ذوي الهمم تضرر من سحب مخزن بالقابوطي رغم سداد المستحقات دون الاستفادة. و وجه المحافظ بفحص الحالة وتوفير الحلول المناسبة للمواطن وفقا للإجراءات القانونية

وفيما يتعلق بشكوات الخدمات استجاب المحافظ لمطالب الأهالي داخل حي المناخ وشدد المحافظ على الفور بتكثيف أعمال النظافة ووضع خطة متابعة مستمرة للارتقاء بالمناطق محل الشكوى

واستعرض مواطن استغاثته التى أكد فيها إنهاء خدمته في العمل رغم تعرضه لظروف قهرية وقد وجه المحافظ بإحالة الشكوى للمستشار القضائي للتأكد من سلامة الإجراءات

وعرض المحافظ مطلب أهالى أحد القرى بجنوب بورسعيد حول نظام فصل المراحل التعليمية بمدرستي القرية وقد وجه المحافظ بإعادة الدراسة في فصل المدرستين و دراسة المبررات التي تستوجب الفصل من عدمه في ظل رغبة الأهالي ومراعاة مصلحة الطلاب في المقام الأول

و فيما يتعلق بشكوى عدم تنفيذ حكم استبدال وحدة سكنية لأحد المواطنين و عدم تسليم أرض بالقابوطي لمواطن مستحق بسبب تعديات،، وجه المحافظ بسرعة فحص الملفات قانونيا واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة

و خلال اللقاء عرض مواطن تضرره من أداء لجنة استخراج كارت الخدمات المتكاملة بمستشفى الصحة النفسية، وقد وجه المحافظ على الفور بإحالة الشكوى لمدير مديرية الصحة و توفير لجنة زيارة منزلية للمريض لاتخاذ الإجراءات اللازمة تيسيرٱ على المريض وأسرته . وبشأن مطالب بعض المواطنين الخاصة بتوفير وظائف ،، أحال المحافظ المطالب إلى مديرية العمل لتوفير وظائف للمواطنين بما يتناسب مع مؤهلاتهم و خبراتهم العملية مع مراعاة البعد الإنساني و الاجتماعي للحالات

هذا وتوجه المواطنون بخالص الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على هذه اللفتة الطيبة و حرص سيادته على الاستماع لمطالب و شكاوى المواطنين ، فيما أكد المحافظ على أن لقاءات أهالى المحافظة تعد نهجٱ ثابتٱ و أن مكتبه مفتوح لكافة المواطنين .

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات وإرفاق المستندات، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.