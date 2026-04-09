محافظ بورسعيد يوجه بتطوير مبنى نادى بورسعيد للصيد الإداري| شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم ، خلال جولته الميدانية، أعمال تطوير ورفع كفاءة ملعب النجيل الصناعي بنادي بورسعيد للصيد بمنطقة أرض النوادي داخل حي الزهور ، في إطار متابعة مشروعات تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، رافقه الاستاذ محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة والأستاذ أحمد زغلف، رئيس حي الزهور والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان

واطلع المحافظ على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، حيث استمع إلى شرح من الاستاذ محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة، حول أعمال التطوير الجارية، والتي تشمل رفع كفاءة أرضية الملعب وتحديث مكوناته، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الرياضية المقدمة لأعضاء النادي والبالغ عددهم 1700عضو

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية، بما يسهم في دعم الأنشطة الشبابية وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بضرورة تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري بالنادي، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء وتيسير الإجراءات داخل النادي.

وشدد المحافظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، وسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأبناء المحافظة.