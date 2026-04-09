محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الربيع | صور

وجه محافظ بورسعيد، اللواء إبراهيم أبو ليمون، رؤساء الأحياء برفع كفاءة جميع الحدائق والمتنزهات بمختلف مناطق المحافظة، في إطار الاستعداد لاستقبال المواطنين خلال الفترة المقبلة وزيادة الإقبال على المتنزهات العامة.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المرافق داخل الحدائق، بما يشمل أماكن الجلوس، وأعمدة الإنارة، ودورات المياه، لضمان تقديم خدمات متكاملة تليق بالمواطنين.

كما شدد على أهمية الاهتمام بأعمال النظافة داخل المتنزهات، ورفع أي إشغالات أو معوقات قد تؤثر على راحة المواطنين، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للحدائق.

تجهيز الحدائق والمتنزهات بكافة الأحياء و تكثيف أعمال الصيانة والنظافة

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء، للتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يحقق راحة المواطنين ويوفر بيئة ترفيهية آمنة ومناسبة للجميع.

وأكد أن محافظة بورسعيد تسعى دائمًا لتوفير متنفس حضاري للمواطنين، يتيح لهم قضاء أوقات مميزة داخل بيئة نظيفة ومنظمة تعكس الوجه الجمالي لمدينة بورسعيد.