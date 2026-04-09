تنظيم الاتصالات: شريحة للأطفال قريبًا في مصر لحمايتهم من مخاطر الإنترنت

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الاتصال المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل على إطلاق شريحة هاتف مخصصة للأطفال، في إطار جهود توفير بيئة رقمية آمنة، خاصة أن عدد الأطفال في مصر يقترب من 30 مليون طفل.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن الشريحة الجديدة ستتضمن محتوى وتطبيقات مناسبة للفئة العمرية، مع حظر أي تطبيقات أو ألعاب قد تمثل ضررًا على الأطفال، بما يضمن استفادتهم من التكنولوجيا بشكل آمن.

وأشار إلى أن الشريحة ستكون عادية من حيث الاستخدام ويتم تركيبها في الهاتف المحمول، لكنها ستصدر باسم الأب أو ولي الأمر، على أن يتم تحويلها إلى شريحة عادية عند بلوغ الطفل سن 18 عامًا.

وأضاف أن الجهاز يتعاون مع شركات المحمول لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أنه سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من الإطار التشريعي المنظم له.