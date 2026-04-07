تنظيم الاتصالات يمد فترة إعفاء أجهزة المصريين بالخارج ويعلن تجربة شريحة الأطفال الجديدة

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن فترة الإعفاء لأجهزة المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج تم مدها إلى 120 يومًا بدلًا من 90 يومًا، تسهيلًا للمسافرين خارج البلاد.

ووقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” أن شريحة الأطفال الجديدة ستحتوي على آليات حظر للمواقع الممنوعة والخطرة، وفقًا لتصنيف المجلس الأعلى للإعلام.

وتابع نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيجري خلال الشهرين القادمين تجربة عملية للشريحة على بعض النماذج قبل إطلاقها رسميًا في الأسواق.