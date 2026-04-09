مريضة نفسيا.. القبض على المتهمة بكسر فانوس سيارة بالبحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بكسر فانوس إحدى السيارات بأحد الشوارع بالبحر الأحمر .





بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهر بمقطع الفيديو ومالكها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) وبسؤاله أقر بتضرره من إحدى السيدات "لا يعلم بياناتها" لقيامها بكسر فانوس السيارة الخاصة به بشكل متعمد وتحصله على مقطع الفيديو المشار إليه من إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة .





أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة الظاهرة بمقطع الفيديو وتبين كونها غير متزنة نفسياً .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إيداعها بإحدى المصحات النفسية لتلقى الرعاية اللازمة .





