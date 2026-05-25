قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي عبد الباقي يعبر عن استيائه بسبب شطبه من النقابة
اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
تفاصيل تحويل 2262 أتوبيسا من النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة
“مين ميحلمش يلعب في الزمالك”.. زيزو يغازل الفارس الأبيض| ماذا قال؟
فايننشال تايمز: اضطراب الممرات البحرية تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي أمام صدمات التجارة والطاقة
السودان: السيطرة على منطقة للمتمردين قرب إثيوبيا.. واستبعاد للإخوان.. وعلاقات أوسع بالرياض
بيراميدز أبرزهم .. 6 أندية تضمن التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029
الخارجية الإيرانية: لن نفرض رسوما على عبور مضيق هرمز
تحرك برلماني بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى
وزير الري: مصر تدعم إعداد كوادر إفريقية لمواجهة التحديات المائية والمناخية
آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة نهارًا وانخفاض نسبي ليلًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تهديد روبيو الصارم لإيران.. والخيارات البديلة تلوح في الأفق

وزير الخارجية الأميركي
وزير الخارجية الأميركي
هاجر ابراهيم

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً جديداً بعد تصريحات حادة أطلقها وزير الخارجية الأميركي، أكد خلالها أن واشنطن ما زالت تفضّل الحل الدبلوماسي، لكنها لن تتردد في اللجوء إلى “خيارات أخرى” إذا فشلت المفاوضات مع طهران.

تهديد روبيو الصارم لإيران

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إبرام اتفاق بين واشنطن وطهران "لا يزال ممكناً الاثنين"، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة قبل استكشاف البدائل.

 وقال: "إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سنتعامل مع الأمر بطريقة أخرى"، مضيفاً أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق، بما يشمل الرد على صواريخ حزب الله.

وأوضح أن ما هو مطروح على الطاولة "قوي جداً"، ويتضمن ترتيبات لفتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن المشكلة النووية.

 تصريحاته جاءت خلال مغادرته العاصمة الهندية بعد زيارة رسمية، حيث أكد أن إسرائيل ستظل تملك الحق في حماية نفسها، وأن أي اتفاق يجب أن يضمن منع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.
 

اتفاق قوي مطروح على الطاولة

وأضاف للصحفيين في العاصمة الهندية، حيث كان في زيارة رسمية: "لدينا ما أعتقد أنه اتفاق قوي مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضائق".

وتأتي تصريحات روبيو بعد أن قال ترامب يوم الأحد إنه طلب من مفاوضيه عدم "التسرع" في إبرام الاتفاق، في حين أشارت كل من واشنطن وطهران إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

أفاد حساب "تروث سوشيال" على تويتر، التابع للحساب الرسمي للرئيس الأمريكي، يوم الأحد: "أبلغتُ ممثليّ بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، فالوقت في صالحنا".

 وأضاف:"سيظل الحصار ساريًا ونافذًا بالكامل إلى حين التوصل إلى اتفاق وتصديقه وتوقيعه".

وفي منشور منفصل على حساب ترامب، جاء فيه أن الاتفاق "تم التفاوض عليه إلى حد كبير، وهو رهنٌ بإتمامه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية والدول الأخرى".

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، يوم الأحد، أن معلوماتها تفيد بأن بنودًا رئيسية في اتفاق محتمل لا تزال "غير محسومة في الوقت الراهن"، بما في ذلك مسألة الأصول الإيرانية المجمدة. 

إسرائيل وزير الخارجية الأميركي طهران واشنطن الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

يوم التروية

دعاء يوم التروية 2026.. 5 أدعية لا تفوتها تجلب لك المغفرة وتصرف عنك كل سوء

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة

بعد آخر زيادة.. أسعار شرائح الكهرباء 2026 للمنازل

ترشيحاتنا

شمال سيناء: تقديم 19.7 ألف خدمة طبية مجانية خلال 15 مبادرة رئاسية

شمال سيناء: تقديم 19.7 ألف خدمة طبية مجانية خلال 15 مبادرة رئاسية

إغلاق مركز لعلاج الإدمان بقنا

للمرة الثانية خلال أسبوعين.. غلق مركز صحة نفسية وعلاج إدمان غير مرخص بنجع حمادي| صور

صورة ارشيفية

زراعة بني سويف تكثف جهودها في توريد القمح ودعم الإنتاج الزراعي

بالصور

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد