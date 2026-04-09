بتروجيت يهزم زد بثنائية في صراع البقاء بالدوري المصري

حقق فريق بتروجيت فوزًا مهمًا على نظيره زد إف سي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة تحديد الهابطين في الدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث افتتح بتروجيت التسجيل في الدقيقة 50 عن طريق أدهم حامد، قبل أن يدرك زد التعادل سريعًا في الدقيقة 56 عبر عبد الرحمن البانوبي.

ولم ينتظر الفريق البترولي طويلًا، حيث نجح رشيد أحمد في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 64، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في صراع البقاء.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الفوز، رفع بتروجيت رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة الهبوط، بينما تجمد رصيد زد عند 33 نقطة في المركز الثاني.