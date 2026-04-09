إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة علامات الرنجة الفاسدة حيث أنها من أشهر الأكلات التى يتم تناولها فى احتفالت شم النسيم فى مصر كما أن مذاقها شهي ومميز.



قال الدكتور سعيد متولى، اخصائى التغذية العلاجية، أن بعض التجار يقومون بإخفاء العلامات التقليدية التى تساعد على اكتشاف الرنجة الفاسدة لذا يجب التوصل لطرق تساعد فى معرفة الرنجة المغشوشة حيث أنها تسبب أضرار صحية كثيرة قد تصل للتسمم والوفاة.

وأوضح سعيد فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أهم علامات الرنجة الفاسدة، وهى:

الرائحة الكريهة للرنجة وهى من العلامات الواضحة جدا لها ولكن فى كثير من الأحيان يتم غش هذه الأسماك من خلال إخفاء الرائحة الكريهة بمواد أخرى وستختفى بالفعل ولكن هناك علامة تكشف الرنجة الفاسدة بعد إخفاء عيوبها ، وهى تغير الرائحة الغريبة والمختلفة عن الرائحة الطبيعية لسمكة الرنجة المعروفة.

عدم تماسك لحم الرنجة من الداخل من أهم العلامات التى تساعد على اكتشاف الرنجة الفاسدة ولكن يمكن اكتشافها قبل فتح الرنجة من خلال ملاحظة تماسكها عند الضغط عليها من الخارج فإذا كانت لينة بشكل زائد فابتعد عنها فورا.

قشر الرنجة من العلامات غير التقليدية التى تساعد على اكتشاف الرنجة الفاسدة فتفتته وعدم تماسكه وسهولة تقشيره أو تساقط بعض الأجزاء منه بالفعل من الإشارات القوية على أن الرنجة فاسدة.

تغير لون اللحم من العلامات المميزة أيضا لسمكة الرنجة الفاسدة حيث أن الطازجة.