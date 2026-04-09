لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

طرح المطرب مسلم فيديو كليب احدث اغانيه بعنوان "لم ينجح أحد إلا أنا"، وهي الأغنية الرسمية لفيلم برشامة بطولة الفنان هشام ماجد والذى يعرض حاليا فى السينمات.

وأغنية “لم ينجح أحد إلا أنا” من كلمات حازم إكس، وألحان أردني، وتوزيع الموزع فلسطيني، ميكس هشام البنا، وماستر نادر حمدي وإنتاج محمد حامد.

أبطال فيلم برشامة

وفيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.



وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير، وتوزيع خارجي أفلام أورينت.

