لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يقدم أغنية فيلم برشامة

يقدم المطرب مسلم أغنية بعنوان لم ينجح أحد إلا أنا، وهي الأغنية الرسمية لفيلم برشامة، بطولة الفنان هشام ماجد، والذي يعرض في موسم أفلام عيد الفطر المبارك 2026.

أغنية لم ينجح أحد إلا أنا، من فيلم برشامة، غناء مسلم، وكلمات حازم إكس، وألحان أردني، إنتاج شركة كاسيت ميديا للمنتج محمد حامد، ويعمل الصناع حاليًا على الانتهاء من تسجيل الأغنية.

فيلم برشامة

ويشارك في البطولة هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، إلى جانب فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

وتدور الأحداث خلال يوم امتحان مادة اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر الشخصيات في أجواء من الفوضى والغش الجماعي، مع محاولات بعض أولياء الأمور لمساعدة أبنائهم بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.