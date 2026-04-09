تصعيد جديد في أزمة مباراة الأهلي .. استدعاء سيد عبد الحفيظ للتحقيق
بعد التراجع.. النفط يعاود الارتفاع ويقفز بنحو 5% بسبب تجدد التوترات في لبنان
بدأ الهبوط .. تطورات سعر الدولار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية حتى إعلان الهدنة
معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام
روائح المومياوات المصرية القديمة تكشف أسرار التحنيط.. ما القصة؟
ثلاثية نظيفة.. كريستال بالاس يفوز على فيورنتينا في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
مفاجأة منى زكي | تفاصيل أول تجربة إنتاج في مهرجان هوليوود للفيلم العربي
برئاسة عراقجي وقاليباف .. الوفد الإيراني يصل إلى إسلام آباد لبدء المفاوضات مع واشنطن
إنذار شديد اللهجة من ترامب لإيران : الأفضل عدم فرض رسوم للمرور بمضيق هرمز
تطور مفاجئ.. ترامب وستارمر يصلان لمرحلة حاسمة لإعادة فتح مضيق هرمز
بعد الاتصال بنتنياهو.. ترامب يوافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار
وادي دجلة يعلن اعتزال بطل التنس المصري محمد صفوت بعد مشوار حافل بالإنجازات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد التراجع الكبير.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه تراجعًا خلال ختام تعاملات الخميس 9 أبريل 2026، وسط حالة من الاستقرار النسبي داخل القطاع المصرفي.

ويأتي هذا التحرك في ظل تغيرات يومية تشهدها أسعار العملات الأجنبية، ما يجعل سعر الدولار اليوم من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع داخل السوق.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري استقرارًا ملحوظًا بنهاية التعاملات، حيث بلغ:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

ويعكس هذا السعر حالة من الثبات النسبي، مع تراجع ملحوظ مقارنة بمستويات سابقة، في ظل تحركات داخل سوق الصرف.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل الدولار:

53.25 جنيه للشراء

53.39 جنيه للبيع

ويُعد هذا السعر مرجعًا رئيسيًا تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعارها اليومية، ما يجعله مؤشرًا مهمًا لاتجاهات السوق.

أسعار الدولار في أبرز البنوك

جاءت أسعار الدولار متقاربة في عدد من البنوك الكبرى، حيث سجلت:

  • في بنك مصر:
    53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع
  • في البنك التجاري الدولي:
    53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع
  • في بنك القاهرة:
    53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع
  • في بنك الإسكندرية:
    53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع

ويؤكد هذا التوافق الكبير في الأسعار وجود حالة من الاستقرار والتوازن داخل السوق المصرفي.

تعكس تحركات سعر الدولار اليوم اتجاهًا نحو التراجع ، مع استقرار واضح في نطاق التداول، وهو ما يشير إلى توازن نسبي بين العرض والطلب داخل البنوك، دون وجود تقلبات حادة.

تشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات حدوث تحركات محدودة وفقًا للتغيرات العالمية في الأسواق المالية، وأسعار الفائدة، والتدفقات الاستثمارية.

احتياطي النقد الأجنبي 

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت نحو 85 مليون دولار.

ويعد هذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى في تاريخ البلاد، ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، وتوفير احتياجات السوق من العملات الأجنبية.

رسميًا.. تراجع سعر الدولار في البنوك لأول مرة منذ 14 يومًا

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزرلااء

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

ترشيحاتنا

ترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري

الأوقاف والآثار تتفقدان أعمال ترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري.. صور

كلمة مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: لا مخرج من أزمات العالم إلا بفهم صحيح لمقاصد الشريعة

استجابة لتوجيهات الدولة بترشيد الإنفاق.. أمين البحوث الإسلاميَّة يجتمع بمديري العموم ويناقش خطط العمل عن بعد والالتزام بمعايير الجودة

البحوث الإسلامية : نحتاج العمل بروح الفريق لتعزيز رسالة المجمع في خدمة المجتمع

بالصور

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

رنجة
رنجة
رنجة

هل تسبب حساسية الجيوب الأنفية ألم الأسنان؟.. طرق الوقاية

تأثير الجيوب الأنفية على صحة الفم والأسنان
تأثير الجيوب الأنفية على صحة الفم والأسنان
تأثير الجيوب الأنفية على صحة الفم والأسنان

فيديو

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد