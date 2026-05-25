الرعاية الصحية توافق على التعاقد مع العمالة الموسمية بالمنشآت الطبية بأسوان

وجّه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والاستقرار، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (98) لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

فيما بعث مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق.

ووافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع على التعاقد مع العمالة الموسمية بالمنشآت الطبية بمحافظة أسوان، مع إعادة تكليفهم بأعمال تتناسب مع مؤهلاتهم، بما يسهم في دعم استقرار بيئة العمل وتعزيز كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على مقترح ميكنة عمل اللجان الطبية، بهدف تسريع إجراءات الموافقات المسبقة للتيسير على المواطنين، مع ضمان تطبيق قواعد الحوكمة وتعزيز دقة وسرعة اتخاذ القرار.

وفي إطار تعزيز الكفاءة المؤسسية، وجّه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بتشكيل لجنة لوضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لاستبقاء الكوادر وبناء كوادر مؤهلة، مع تعزيز الحوافز الداعمة لاستقرار العاملين، لا سيما بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل منشآت الهيئة، على أن تعرض اللجنة أعمالها بشكل شهري.

تشكيل لجنة لوضع استراتيجية متكاملة لزيادة العوائد الدولارية

كما وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية متكاملة لزيادة العوائد الدولارية من السياحة العلاجية وتعظيم الإيراد الأجنبي، على أن تقوم اللجنة بعرض تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وقياس معدلات الأداء.

هذا، وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (98) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر الزووم، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي.

كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، الدكتور محمد سامي حامد، مساعد المدير التنفيذي للهيئة، ورئيس الإدارة المركزية لإدارة دورة الإيرادات، الأستاذ محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية، الدكتور حاتم رمضان، مدير عام الإدارة العامة للفندقة والخدمات المساندة.