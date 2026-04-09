502 ريال.. سعر الذهب في السعودية بعد قرار وقف إطلاق النار| تفاصيل

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارًا وذلك في تعاملات مساء اليوم الخميس9-4-2026 على مستوى محلات تداول الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتًا داخل محلات الصاغة السعودية دون تغير وسط حالة من الترقب بعد توقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب في السعودية

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له داخل المملكة العربية السعودي 502 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 573.75 ريال سعودي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 526.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 502.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 431 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 17.783 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 4022 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4766 دولار.