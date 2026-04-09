برشلونة يتقدم بشكوى رسمية ليويفا بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، على خلفية الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي في بيانه أن طاقم التحكيم لم يلتزم بتطبيق القوانين بشكل صحيح، وهو ما أثر بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها النهائية.

وأشار برشلونة إلى وجود حالة جدلية في الدقيقة 54، بعد لمس أحد لاعبي أتلتيكو مدريد الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، دون أن يحتسب الحكم ركلة جزاء، رغم استئناف اللعب بشكل طبيعي.

وأكد النادي الكتالوني أن عدم تدخل تقنية الفيديو (VAR) في هذه اللقطة يُعد خطأً واضحًا، معتبرًا أن القرار أضر بمصالح الفريق بشكل مباشر.

وطالب برشلونة بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، مع الاطلاع على تسجيلات محادثات الحكام خلال المباراة، إلى جانب مراجعة القرارات التحكيمية والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.

وشدد النادي في بيانه على أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لقرارات تحكيمية وصفها بـ"غير المفهومة" في دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى وجود ازدواجية في المعايير تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.