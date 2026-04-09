انتهت بصدمة .. القصة الكاملة لضحايا عمرة الوهم في القاهرة

لم يكن يدور بخلد ضحايا عمرة الوهم أن حلمهم بزيارة الأراضي المقدسة سيتحول إلى كابوس مؤلم، بعدما ادخروا لسنوات طويلة من أجل أداء مناسك العمرة، ليقعوا ضحايا عملية نصب، بطلها شخص استغل ثقة البسطاء وأحلامهم الدينية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

القصة بدأت عندما تعرف عدد من المواطنين على أحد الأشخاص، الذي كان يقدم نفسه باعتباره مسؤولًا داخل جمعية خيرية، ويوهم ضحاياه بقدرته على تنظيم رحلات عمرة بأسعار مناسبة، مدعيًا تعاقده مع كبرى شركات السياحة.

وبأسلوب لبق وكلمات مطمئنة، نجح في كسب ثقة ضحاياه، مستغلًا رغبتهم الصادقة في أداء الشعائر.

هنا توالت الضحايا، وكان بينهم كبار سن وشباب، جميعهم دفعوا مدخراتهم على أمل السفر، وتسلموا إيصالات رسمية ومطبوعات دعائية زادت من مصداقية المشهد، بينما لم يكن هناك أي رحلة حقيقية تُنظم.

ومع مرور الوقت، بدأت الشكوك تتسلل إلى قلوب الضحايا بعد تأجيلات متكررة ووعود لم تُنفذ، قبل أن يكتشفوا الحقيقة الصادمة أموالهم تبخرت، والحلم ضاع.

تحركت الأجهزة الأمنية بعد تلقي البلاغات، حيث أكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تورط المتهم – وله معلومات جنائية – في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلًا صفته داخل الجمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث عُثر بحوزته على مطبوعات دعائية، وإيصالات استلام نقدية، وجوازات سفر، وبطاقات دفع إلكتروني، إلى جانب 4 هواتف محمولة.

بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب 13 واقعة نصب بذات الأسلوب، مستهدفًا ضحايا يبحثون عن الأمل والطمأنينة.

اليوم، وبعد ضبط المتهم، لا تزال معاناة الضحايا قائمة، بين صدمة الخسارة ومحاولات استرداد حقوقهم، لتبقى هذه الواقعة تذكيرًا قاسيًا بضرورة توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الوعود البراقة، خاصة حين تتعلق بالأحلام الكبيرة.