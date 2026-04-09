انتهت بصدمة .. القصة الكاملة لضحايا عمرة الوهم في القاهرة

لم يكن يدور بخلد ضحايا عمرة الوهم أن حلمهم بزيارة الأراضي المقدسة سيتحول إلى كابوس مؤلم، بعدما ادخروا لسنوات طويلة من أجل أداء مناسك العمرة، ليقعوا ضحايا عملية نصب، بطلها شخص استغل ثقة البسطاء وأحلامهم الدينية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 القصة بدأت عندما تعرف عدد من المواطنين على أحد الأشخاص، الذي كان يقدم نفسه باعتباره مسؤولًا داخل جمعية خيرية، ويوهم ضحاياه بقدرته على تنظيم رحلات عمرة بأسعار مناسبة، مدعيًا تعاقده مع كبرى شركات السياحة.

وبأسلوب لبق وكلمات مطمئنة، نجح في كسب ثقة ضحاياه، مستغلًا رغبتهم الصادقة في أداء الشعائر.

هنا توالت الضحايا، وكان بينهم كبار سن وشباب، جميعهم دفعوا مدخراتهم على أمل السفر، وتسلموا إيصالات رسمية ومطبوعات دعائية زادت من مصداقية المشهد، بينما لم يكن هناك أي رحلة حقيقية تُنظم. 

ومع مرور الوقت، بدأت الشكوك تتسلل إلى قلوب الضحايا بعد تأجيلات متكررة ووعود لم تُنفذ، قبل أن يكتشفوا الحقيقة الصادمة أموالهم تبخرت، والحلم ضاع.

تحركت الأجهزة الأمنية بعد تلقي البلاغات، حيث أكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تورط المتهم – وله معلومات جنائية – في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلًا صفته داخل الجمعية.

 وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث عُثر بحوزته على مطبوعات دعائية، وإيصالات استلام نقدية، وجوازات سفر، وبطاقات دفع إلكتروني، إلى جانب 4 هواتف محمولة.

بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب 13 واقعة نصب بذات الأسلوب، مستهدفًا ضحايا يبحثون عن الأمل والطمأنينة.

اليوم، وبعد ضبط المتهم، لا تزال معاناة الضحايا قائمة، بين صدمة الخسارة ومحاولات استرداد حقوقهم، لتبقى هذه الواقعة تذكيرًا قاسيًا بضرورة توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الوعود البراقة، خاصة حين تتعلق بالأحلام الكبيرة.

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

أسامة الجوهري

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

مدير الهلال الأحمر

الهلال الأحمر: زيارة الرئيس السيسي وماكرون للمركز اللوجيستي بالعريش كانت تاريخية

مساعدات الهلال الاحمر

الهلال الأحمر : استطعنا إيصال 900 ألف طن مساعدات لغزة

لبنان

مفوضية حقوق الإنسان: نطالب بتحقيقات مستقلة وسريعة في انتهاكات إسرائيل للبنان

بالصور

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

انقطاع النفس أثناء النوم

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

وظائف تزيد من خطر الإصابة بالخرف .. وأخرى تقلل منه

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد