تحذير عاجل.. الأردن يدعو مواطنيه لعدم السفر إلى لبنان ومغادرة المقيمين فورا

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الخميس بيانا عاجلا دعت فيه مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان، وطالبت رعاياها بالمغادرة.

ودعت الخارجية الأردنية في بيانها "المواطنين إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، حرصا على سلامتهم في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة".

ووجهت الخارجية الأردنية نصائح لرعاياها الراغبين بالمغادرة من الأراضي اللبنانية بالاستفادة من رحلات الطيران التجاري المتاحة أو استخدام الطريق البري عبر معبر "المصنع" الحدودي، مؤكدة على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة.