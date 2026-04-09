الإمارات: تصدينا لـ 563 صاروخًا باليستيًا وجوالاً و2256 مسيّرة إيرانية

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية لم ترصد أي صواريخ باليستية أو صواريخ جوالة أو طائرات مسيّرة قادمة من إيران.



وأشارت الوزارة الإماراتية في بيان لها إلى أن وحدات الدفاع الجوي لديها تعاملت - منذ بدء الاعتداءات الإيرانية - مع 537 صاروخًا باليستيًا، و26 صاروخاً جوالاً، و2256 طائرةً مسيّرة متجهة إلى الدولة.



وقالت الوزارة : هذا ولم تُسجَّل أي إصابات خلال الساعات الماضية، وبذلك يبقى إجمالي عدد حالات الإصابات 224 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.



وأضافت : كما لم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو وفيات خلال الساعات الماضية، وبذلك، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.



وفي نهاية البيان ، شددت الوزارة الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.