4 أيام إجازة .. موعد شم النسيم2026

يستعد جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص لعطلة مميزة خلال هذه الايام مع اقتراب عيد القيامة المجيد و اجازة شم النسيم 2026 التي تعد عطلة رسمية مدفوعة الأجر في كافة الحالات طاعات الدولة و المدارس والجامعات.

اجازة شم النسيم 2026 رسميا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الإثنين 13 أبريل 2026 عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بـ شم النسيم 2026 .

ويشمل القرار جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص.

هل عيد القيامة إجازة رسمية؟

ويسبق شم النسيم ، عيد القيامة المجيد الموافق يوم الاحد المقبل ١٢ أبريل، وهي اجازة للأقباط فقط في مصر في القطاعات والمؤسسات المختلفة.

إجازة 4 أيام متتالية

وابتداءً من غدا الجمعة، يحصل الموظفون في القطاع الحكومي وبعض القطاعات الخاصة على اجازة ٤ ايام متتالية وهي :

الجمعة 10 أبريل اجازة اسبوعية في القطاع الحكومي

السبت 11 أبريل اجازة اسبوعية لبعض الموظفين الحكوميين

الاحد 12 أبريل اجازة المسيحين بمناسبة عيد القيامة المجيد

الاثنين 13 أبريل اجازة شم النسيم 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

إجازة 5 ايام للمسيحين

تستند هذه الإجازة الممتدة أيضًا إلى قرار سابق صادر عن وزارة العمل، يضمن للعاملين المسيحيين في القطاع الخاص الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال أعيادهم الدينية، في إطار تعزيز مبدأ المساواة داخل بيئة العمل واحترام التنوع الديني.

وتبدأ الإجازة فعليًا يوم الخميس 9 أبريل بمناسبة خميس العهد، وهو يوم إجازة رسمية للمسيحيين، يليه يومي الجمعة والسبت 10 و11 أبريل كعطلة أسبوعية معتادة، ثم يوم الأحد 12 أبريل الموافق عيد القيامة المجيد، وهو أيضًا إجازة مدفوعة الأجر للمسيحيين، قبل أن تختتم الفترة يوم الاثنين 13 أبريل بإجازة شم النسيم التي يستفيد منها جميع العاملين في الدولة.

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

- يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

- يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.