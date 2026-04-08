5 أيام متتالية.. متى يحصل الموظفون على إجازة شم النسيم 2026؟

تعد إجازة شم النسيم، من الإجازات المنتظرة خلال الفترة الحالية بالنسبة للمواطنين بصفة عامة، والموظفين بصفة خاصة، حيث تمثل فرصة للإسترخاء والجلوس مع الأهل والأقارب، وكشفت أجندة العطلات الرسمية عن موعد إجازة شم النسيم 2026، والتي يحصل عليها المواطنين للاحتفال ببداية فصل الربيع بعدد من الطقوس من خلال تناول الأسماك المملحة وتلوين البيض في أجواء من الفرحة والبهجة.

متى يحصل الموظفون على إجازة شم النسيم 2026؟

يحصل الموظفون على إجازة شم النسيم 2026 باعتبارها إحدى العطلات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، حيث يعد شم النسيم من الأعياد التي احتفل بها المصريون القدماء منذ عام 2700 قبل الميلاد.

ويعكس الاهتمام المتزايد بموعد إجازة شم النسيم 2026 رغبة المواطنين في التخطيط المسبق لعطلاتهم، سواء للسفر أو التجمعات العائلية، خاصة مع إعلان الحكومة لجدول الإجازات الرسمية بشكل مبكر كل عام.

موعد إجازة شم النسيم 2026

أعلنت الجهات الرسمية في مصر موعد إجازة شم النسيم لعام 2026، والتي تُعد من أبرز المناسبات التي ينتظرها المواطنون سنويًا، نظرًا لارتباطها بأجواء الربيع والتجمعات العائلية، فضلًا عن كونها إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات.

ووفقًا لما ورد في الأجندة الرسمية للعطلات، من المقرر أن توافق إجازة شم النسيم يوم الاثنين 13 أبريل 2026، لتكون أول عطلة رسمية تأتي عقب انتهاء عيد الفطر مباشرة، حيث تعد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي تقرها الدولة سنويًا للعاملين في الجهاز الإداري، إلى جانب موظفي القطاعين العام والخاص، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وتطبق الحكومة سياسة ترحيل وتبكير الإجازات؛ من أجل حصول الموظفين على أكبر فترات راحة بالحصول على أيام متتالية تكون مدمجة مع الإجازة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

اجازة 5 أيام متتالية

أعلن رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمنح العاملين في مصر إجازة رسمية متصلة تمتد لخمسة أيام، وهي من أطول فترات الراحة خلال هذه الفترة، وتشمل موظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

تستند هذه الإجازة الممتدة أيضًا إلى قرار سابق صادر عن وزارة العمل، يضمن للعاملين المسيحيين في القطاع الخاص الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال أعيادهم الدينية، في إطار تعزيز مبدأ المساواة داخل بيئة العمل واحترام التنوع الديني.

وتبدأ الإجازة فعليًا يوم الخميس 9 أبريل بمناسبة خميس العهد، وهو يوم إجازة رسمية للمسيحيين، يليه يومي الجمعة والسبت 10 و11 أبريل كعطلة أسبوعية معتادة، ثم يوم الأحد 12 أبريل الموافق عيد القيامة المجيد، وهو أيضًا إجازة مدفوعة الأجر للمسيحيين، قبل أن تختتم الفترة يوم الاثنين 13 أبريل بإجازة شم النسيم التي يستفيد منها جميع العاملين في الدولة.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

تتعدد مظاهر الاحتفال بشم النسيم، سواء على مستوى الأطعمة مثل تحضير الأسماك والفسيخ والرنجة بالعديد من الأشكال وتلوين البيض مع تناول البصل الأخضر، كما تخرج الأسر إلى الأماكن العامة؛ من أجل التنزه طوال شم النسيم وسط أجواء من البهجة والفرحة والسعادة.

وبدأ الاحتفال بشم النسيم منذ القدم، حيث كان يطلق عليها اسم «شمو»، إذ كانت تقدم القرابين للآلهة ويتناولون الأطعمة، إضافة إلى الخروج بالقوارب المصنوعة من ورق البردي لممارسة صيد الأسماك والطيور.